Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, прошли матчи 4-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур. Результаты матчей 1 ноября:

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (23:25, 18:25, 17:25);

«Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:22, 25:22, 25:23);

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Горький» (Нижний Новгород) — 3:0 (26:24, 25:19, 25:18);

МГТУ (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (29:27, 23:25, 15:25, 19:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).