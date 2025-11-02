Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, продолжится 4-й тур предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур. Расписание матчей 2 ноября (время московское):

13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «НОВА» (Новокуйбышевск).

16:00. «Оренбуржье» (Оренбург) — «Енисей» (Красноярск).

17:00. «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).