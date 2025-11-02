Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, в рамках 6-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 6-й тур. Расписание матчей 2 ноября (время московское):

17:30. «Минчанка» (Минск) — «Корабелка» (Санкт-Петербург).

20:00. «Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».