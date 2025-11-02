Скидки
Волейболисты «Зенита СПб» одержали победу над московским «Динамо» в 4-м туре Суперлиги

Пресс-служба ВК «Зенит» (Санкт-Петербург)
Игроки МВК «Зенит» из Санкт-Петербурга победили московское «Динамо» в матче 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. Счёт — 3:1. Подопечные Владимира Алекно в этом сезоне не потерпели ни одного поражения, а только отдали соперникам две партии.

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва— 3:1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

