«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло «Локомотив» в 6-м туре женской Суперлиги

ЖВК «Динамо-Ак Барс»
Комментарии

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» оказались сильнее «Локомотива» из Калининграда в матче 6-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Счёт — 3:0 (25:17, 25:17, 25:18). Это первая победа казанской команды за последние пять встреч между соперницами.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 6-й тур:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Локомотив» Калининград — 3:0 (25:17, 25:17, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
