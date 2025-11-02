«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло «Локомотив» в 6-м туре женской Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» оказались сильнее «Локомотива» из Калининграда в матче 6-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Счёт — 3:0 (25:17, 25:17, 25:18). Это первая победа казанской команды за последние пять встреч между соперницами.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 6-й тур:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Локомотив» Калининград — 3:0 (25:17, 25:17, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».