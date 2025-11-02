Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, прошли матчи 4-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 4-й тур. Результаты матчей 2 ноября:

«Кузбасс» Кемерово — «НОВА» Новокуйбышевск — 1:3 (21:25, 25:19, 22:25, 14:25).

«Оренбуржье» Оренбург — «Енисей» Красноярск— 1:3 (19:25, 25:20, 24:26, 18:25).

«Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва— 3:1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).