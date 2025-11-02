Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, состоялось очередные матчи женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 6-й тур. Результаты матчей 2 ноября:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Минчанка» Минск — 3:1 (25:19, 16:25, 25:15, 25:20);

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Локомотив» Калининград — 3:0 (25:17, 25:17, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».