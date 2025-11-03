«Мы упали, теперь должны подняться». Капитан «Локомотива» о поражении от «Динамо-Ак Барс»

Капитан «Локомотива» Екатерина Любушкина прокомментировала поражение команды в матче с «Динамо-Ак Барс» в рамках 6-го тура женской Суперлиги.

«Нас подвело обилие своих ошибок. Если нет приёма, сложно действовать комбинационно. Игра просто сваливается в края, а там такой высокий и мощный блок. «Динамо-Ак Барс» – это высокорослая команда. Перепрыгивать блокирующих сложно, надо включать интеллект, играть быстро. Многое, конечно, и от настроя идёт. Было видно, что наши девчонки переживали. Для кого-то это первый опыт игры против «Динамо-Ак Барс», у кого-то что-то не получается.

Да, мы упали, теперь должны подняться. Будем разбирать игру, проводить работу над ошибками. Потому голову пеплом не посыпаем и готовимся к следующим играм», – приводит слова Любушкиной пресс-служба ВФВ на официальном сайте.