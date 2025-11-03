Скидки
«Мы упали, теперь должны подняться». Капитан «Локомотива» о поражении от «Динамо-Ак Барс»

«Мы упали, теперь должны подняться». Капитан «Локомотива» о поражении от «Динамо-Ак Барс»
Капитан «Локомотива» Екатерина Любушкина прокомментировала поражение команды в матче с «Динамо-Ак Барс» в рамках 6-го тура женской Суперлиги.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Коновалова, Гонсалес

«Нас подвело обилие своих ошибок. Если нет приёма, сложно действовать комбинационно. Игра просто сваливается в края, а там такой высокий и мощный блок. «Динамо-Ак Барс» – это высокорослая команда. Перепрыгивать блокирующих сложно, надо включать интеллект, играть быстро. Многое, конечно, и от настроя идёт. Было видно, что наши девчонки переживали. Для кого-то это первый опыт игры против «Динамо-Ак Барс», у кого-то что-то не получается.

Да, мы упали, теперь должны подняться. Будем разбирать игру, проводить работу над ошибками. Потому голову пеплом не посыпаем и готовимся к следующим играм», – приводит слова Любушкиной пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

