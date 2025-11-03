Матвеева — о победе над «Локомотивом»: приятно немного отыграться за поражения в финалах

Связующая казанского «Динамо-Ак Барс» Полина Матвеева прокомментировала победу над калининградским «Локомотивом» в рамках шестого этапа женской Суперлиги.

«Для нас каждый матч принципиален, не только против «Локомотива». Но не скрою, было приятно хотя бы немного отыграться за поражения в финалах прошлого сезона.

Могу выделить нашу хорошую, в принципе, командную игру. Каждый старался сделать всё, что от него зависит. Хорошо сыграли Камилла Реброва и Екатерина Гатина. Но у нас на тренировке постоянно бывает ротация состава, поэтому мы уже привыкли, что всех меняют, и я была уверена, что девочки хорошо выйдут и сделают всё, что от них требуется», – приводит слова Матвеевой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.