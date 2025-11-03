Матвеева — о победе над «Локомотивом»: приятно немного отыграться за поражения в финалах
Поделиться
Связующая казанского «Динамо-Ак Барс» Полина Матвеева прокомментировала победу над калининградским «Локомотивом» в рамках шестого этапа женской Суперлиги.
Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Коновалова, Гонсалес
«Для нас каждый матч принципиален, не только против «Локомотива». Но не скрою, было приятно хотя бы немного отыграться за поражения в финалах прошлого сезона.
Могу выделить нашу хорошую, в принципе, командную игру. Каждый старался сделать всё, что от него зависит. Хорошо сыграли Камилла Реброва и Екатерина Гатина. Но у нас на тренировке постоянно бывает ротация состава, поэтому мы уже привыкли, что всех меняют, и я была уверена, что девочки хорошо выйдут и сделают всё, что от них требуется», – приводит слова Матвеевой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
11:57
-
11:43
-
11:29
-
11:21
-
09:30
-
09:25
- 2 ноября 2025
-
23:48
-
21:45
-
21:26
-
19:00
-
09:28
-
09:15
- 1 ноября 2025
-
21:27
-
21:11
-
19:49
-
18:59
-
18:24
-
17:28
-
16:46
-
16:46
-
16:34
-
16:28
-
15:51
-
15:23
-
09:48
-
09:15
- 31 октября 2025
-
23:07
-
09:15
- 30 октября 2025
-
22:24
-
22:04
-
22:03
-
21:29
-
20:07
-
10:53
-
10:43