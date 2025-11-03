Тетюхин — о главном тренере «Белогорья» Баранове: Сергей Андреевич дал вайба, настроения

Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу в матче с «Динамо-Урал» в 4-м туре мужской Суперлиги и назначение нового главного тренера Сергея Баранова после неожиданного ухода румынского специалиста Георге Крецу.

«Первая партия всё решила. Обе команды хорошо подавали всю игру. Была тенденция – кто хорошо подавал, тот выигрывал. Мы не отличаемся этим элементом, но сегодня у Мохаммеда, видимо, второй день рождения, Порошин сделал два эйса. В том сезоне у него был один, легенда, добавляет на подаче. Пайпы сегодня были – наше грозное оружие. Обычно бывает один, а сегодня три. Добавляем во всех элементах.

У нас в команде тоже хватает приколов… Сергей Андреевич пришёл, дал вайба, настроения. Мы сразу попёрли вперёд, у нас улыбки на лицах. Появилась своя атмосфера, надеюсь, она продолжится дольше», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.