Главная Волейбол Новости

Тетюхин — о главном тренере «Белогорья» Баранове: Сергей Андреевич дал вайба, настроения

Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу в матче с «Динамо-Урал» в 4-м туре мужской Суперлиги и назначение нового главного тренера Сергея Баранова после неожиданного ухода румынского специалиста Георге Крецу.

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
01 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

«Первая партия всё решила. Обе команды хорошо подавали всю игру. Была тенденция – кто хорошо подавал, тот выигрывал. Мы не отличаемся этим элементом, но сегодня у Мохаммеда, видимо, второй день рождения, Порошин сделал два эйса. В том сезоне у него был один, легенда, добавляет на подаче. Пайпы сегодня были – наше грозное оружие. Обычно бывает один, а сегодня три. Добавляем во всех элементах.

У нас в команде тоже хватает приколов… Сергей Андреевич пришёл, дал вайба, настроения. Мы сразу попёрли вперёд, у нас улыбки на лицах. Появилась своя атмосфера, надеюсь, она продолжится дольше», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Новости. Волейбол
