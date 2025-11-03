Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Эти победы дорогого стоят». Алекно — о победе «Зенита» СПб над московским «Динамо»

«Эти победы дорогого стоят». Алекно — о победе «Зенита» СПб над московским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу команды в матче с московским «Динамо» в рамках 4-го тура мужской Суперлиги.

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«Эти победы дорогого стоят, двойная цена у них. Как у команды, которая учится побеждать, всегда сильным командам то очко, то два, то на равных, то что-то ещё. Сегодня победа. Победа важная для всего, для нас она вдвойне важна. И нужно отдать должное каждому.

Я так думаю, у них установка была сегодня побыть эгоистами, и только каждый от себя, подумать только о себе, команда потом. И каждый выложился на 100 процентов, и автоматически команда работает, поэтому очень рад. Молодцы!» – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Алекно взял реванш за Кубок Победы! «Зенит» обыграл «Динамо» в главном матче тура
Алекно взял реванш за Кубок Победы! «Зенит» обыграл «Динамо» в главном матче тура
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android