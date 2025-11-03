«Эти победы дорогого стоят». Алекно — о победе «Зенита» СПб над московским «Динамо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу команды в матче с московским «Динамо» в рамках 4-го тура мужской Суперлиги.

«Эти победы дорогого стоят, двойная цена у них. Как у команды, которая учится побеждать, всегда сильным командам то очко, то два, то на равных, то что-то ещё. Сегодня победа. Победа важная для всего, для нас она вдвойне важна. И нужно отдать должное каждому.

Я так думаю, у них установка была сегодня побыть эгоистами, и только каждый от себя, подумать только о себе, команда потом. И каждый выложился на 100 процентов, и автоматически команда работает, поэтому очень рад. Молодцы!» – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.