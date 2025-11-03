Скидки
«Заречье-Одинцово» в четырёх партиях обыграло «Ленинградку» в 6-м туре Суперлиги

Комментарии

Волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» в рамках 6-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026 в гостях обыграли «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 21:25, 25:21, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область — 1:3 (20:25, 25:21, 21:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

