«Заречье-Одинцово» в четырёх партиях обыграло «Ленинградку» в 6-м туре Суперлиги

Волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» в рамках 6-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026 в гостях обыграли «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счётом 3:1 (25:20, 21:25, 25:21, 25:21).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область — 1:3 (20:25, 25:21, 21:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».