Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, состоялся один матч 6-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 6-й тур. Результаты матчей 3 ноября:

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область – 1:3 (20:25, 25:21, 21:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».