Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 6 ноября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 6 ноября
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, продолжится 5-й тур предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 5-й тур. Расписание матчей 6 ноября (время московское):

  • 19:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-Урал» (Уфа).
  • 19:30. МГТУ (Москва) — «Нова» (Новокуйбышевск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Битва титанов. Итальянец против белорусов — кто стал главной звездой 4-го тура Суперлиги?
Рейтинг
Битва титанов. Итальянец против белорусов — кто стал главной звездой 4-го тура Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android