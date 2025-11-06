«Зенит-Казань» всухую обыграл «Динамо-Урал» из Уфы в матче 5-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-Урал» из Уфы в матче 5-го тура в рамках Суперлиги — 2025. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев (25:17, 25:19, 25:13).

На текущий момент «Зенит-Казань» занимает первую строчку турнирной таблицы с 15 очками. «Динамо-Урал» располагается на 15-м месте, в активе команды после пяти игр лишь одно очко.

Следующим соперником казанского «Зенита» станет «Газпром-Югра» из Сургута. «Динамо-Урал» встретится с «Оренбуржьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).