«Зенит-Казань» всухую обыграл «Динамо-Урал» из Уфы в матче 5-го тура Суперлиги

Аудио-версия:
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-Урал» из Уфы в матче 5-го тура в рамках Суперлиги — 2025. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев (25:17, 25:19, 25:13).

Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-Урал
Уфа
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Шелепа
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк

На текущий момент «Зенит-Казань» занимает первую строчку турнирной таблицы с 15 очками. «Динамо-Урал» располагается на 15-м месте, в активе команды после пяти игр лишь одно очко.

Следующим соперником казанского «Зенита» станет «Газпром-Югра» из Сургута. «Динамо-Урал» встретится с «Оренбуржьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

