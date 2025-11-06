Скидки
Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 6 ноября

Комментарии

Сегодня, 6 ноября, прошли матчи 5-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 5-й тур. Результаты матчей 6 ноября:

  • «Зенит-Казань» — «Динамо-Урал» Уфа — 3:0 (25:17, 25:19, 25:13);
  • МГТУ Москва — «Нова» Новокуйбышевск — 1:3 (25:19, 16:25, 21:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

