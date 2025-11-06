Скидки
Волейбол

«Мы сильно в него верим». Капитан «Белогорья» — о новом главном тренере Сергее Баранове

«Мы сильно в него верим». Капитан «Белогорья» — о новом главном тренере Сергее Баранове
Комментарии

Капитан мужского волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин рассказал, готова ли команда выигрывать медали выше достоинством, чем бронза, которую клуб завоёвывал последние два сезона. Он также рассказал об отношении к новому тренеру Сергею Баранову.

«Готова ли команда сделать шаг на ступень выше? Конечно. В том числе по этой причине был приглашен иностранный специалист. Но жизнь расставила всё по-другому.

Теперь мы с Сергеем Андреевичем уже готовы сделать этот шаг. Сильно в него верим, он верит в нас. Очень надеюсь, что мы друг друга не подведём, у нас получится показать максимальный результат, на который мы способны», — приводит слова Тетюхина «СЭ».

Комментарии
