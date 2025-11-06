Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Стали известны даты проведения «Финала четырёх» мужского и женского Суперкубков России

Стали известны даты проведения «Финала четырёх» мужского и женского Суперкубков России
Комментарии

Стали известны даты и места проведения «Финала четырёх» мужского и женского розыгрышей Суперкубков России по волейболу.

Мужские команды, в числе которых казанский «Зенит», московское «Динамо», «Зенит» из Санкт-Петербурга и новосибирский «Локомотив» поборются за трофей 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Женские команды разыграют трофей в Калининграде 20 и 21 декабря. Среди участников «Финала четырёх»: калининградский «Локомотив», казанское «Динамо-Ак Барс», подмосковное «Заречье-Одинцово» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

Жеребьёвка полуфинальных пар и у мужчин, и у женщин состоится 14 ноября.

Материалы по теме
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android