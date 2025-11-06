Стали известны даты проведения «Финала четырёх» мужского и женского Суперкубков России

Стали известны даты и места проведения «Финала четырёх» мужского и женского розыгрышей Суперкубков России по волейболу.

Мужские команды, в числе которых казанский «Зенит», московское «Динамо», «Зенит» из Санкт-Петербурга и новосибирский «Локомотив» поборются за трофей 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Женские команды разыграют трофей в Калининграде 20 и 21 декабря. Среди участников «Финала четырёх»: калининградский «Локомотив», казанское «Динамо-Ак Барс», подмосковное «Заречье-Одинцово» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

Жеребьёвка полуфинальных пар и у мужчин, и у женщин состоится 14 ноября.