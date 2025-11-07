Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, продолжится 5-й тур предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 5-й тур. Расписание матчей 7 ноября (время московское):

18:30. «Ярославич» (Ярославль) — «Оренбуржье» (Оренбург).

19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).