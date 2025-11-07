Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Путин: волейбол — это народный вид спорта в России

Путин: волейбол — это народный вид спорта в России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент России Владимир Путин заявил, что волейбол стал народным видом спорта, потому что в него с удовольствием играют люди разных возрастов.

«Волейбол в нашей стране — это народный такой, можно сказать, вид спорта. Кто только в волейбол не играет, на каких площадках только не играют люди разных абсолютно возрастов, делают это с удовольствием. У нас и девушки, и мужчины демонстрируют отличные результаты. Волейбол стал красивым, совсем атлетическим видом спорта», — сказал Путин в рамках презентации новых спортивных объектов в стране.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 5 по 7 ноября. Он был учреждён в 2009 году в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни и является крупнейшей площадкой обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта.

Материалы по теме
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android