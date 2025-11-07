Путин: волейбол — это народный вид спорта в России

Президент России Владимир Путин заявил, что волейбол стал народным видом спорта, потому что в него с удовольствием играют люди разных возрастов.

«Волейбол в нашей стране — это народный такой, можно сказать, вид спорта. Кто только в волейбол не играет, на каких площадках только не играют люди разных абсолютно возрастов, делают это с удовольствием. У нас и девушки, и мужчины демонстрируют отличные результаты. Волейбол стал красивым, совсем атлетическим видом спорта», — сказал Путин в рамках презентации новых спортивных объектов в стране.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 5 по 7 ноября. Он был учреждён в 2009 году в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни и является крупнейшей площадкой обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта.