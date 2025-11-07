Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в 5-м туре Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в рамках 5-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (29:27, 25:22, 25:18).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (29:27, 25:22, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».