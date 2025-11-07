Скидки
Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в 5-м туре Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в рамках 5-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (29:27, 25:22, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
07 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (29:27, 25:22, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
