Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх партиях взяли верх над «Динамо-Метар»

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) одержали победу над «Динамо-Метар» (Челябинск) во встрече 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 25:19).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 7-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:21, 25:13, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».