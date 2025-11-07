Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх партиях взяли верх над «Динамо-Метар»

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в трёх партиях взяли верх над «Динамо-Метар»
Комментарии

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) одержали победу над «Динамо-Метар» (Челябинск) во встрече 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
07 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-Метар
Челябинск
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Емелина, Архипова, Ольховская

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 7-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:21, 25:13, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android