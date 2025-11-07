Скидки
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, состоялся один матч 7-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Результаты встреч 7 ноября:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:0 (25:21, 25:13, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

