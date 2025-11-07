Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, в рамках 5-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 5-й тур. Результаты матчей 7 ноября:

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (27:29, 22:25, 18:25 ).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит» (Казань), который в финальной серии прошлогоднего чемпионата обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.