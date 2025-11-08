Скидки
Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, продолжится 5-й тур предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 5-й тур. Расписание матчей 8 ноября (время московское):

15:30. «Енисей» (Красноярск) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой).

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород).

18:00. «Горький» (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

