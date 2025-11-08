Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, в рамках 7-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Расписание матчей 8 ноября (время московское):
17:00. «Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск).
17:00. «Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).
17:30. «Тулица» (Тула) — «Омичка» (Омск).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».