Волейбол

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 8 ноября

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 8 ноября
Сегодня, 8 ноября, в рамках 7-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Расписание матчей 8 ноября (время московское):

17:00. «Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск).

17:00. «Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).

17:30. «Тулица» (Тула) — «Омичка» (Омск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

