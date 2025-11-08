Скидки
Ирина Воронкова сыграет ещё один матч за «Локомотив» перед переходом в чемпионат Китая

Ирина Воронкова сыграет ещё один матч за «Локомотив» перед переходом в чемпионат Китая
Трёхкратная чемпионка России по волейболу Ирина Воронкова проведёт ещё один матч за «Локомотив» из Калининграда, прежде чем перейдёт в чемпионат Китая по волейболу.

«Между нашим клубом и трёхкратной чемпионкой России в составе «Локо» достигнута договорённость о том, что она сыграет против «Заречья-Одинцово»! Это важно и для нашей команды, и для самой Ирины, которая готовится к участию в чемпионате Китая!» — заявила пресс-служба «Локомотива».

29-летняя Воронкова покинула калининградский «Локомотив» 19 мая, она играла за команду с 2018 по 2022 год, а также с 2024-го по 2025-й. По данным источников, Воронкова находится в шаге от перехода в «Шанхай», соглашение с российской доигровщицей достигнуто, однако официального подтверждения пока нет.

