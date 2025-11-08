Скидки
Волейбол

«Енисей» обыграл «Факел-Ямал» в матче 5-го тура Суперлиги-2025/2026

Волейболисты красноярского «Енисея» на домашней площадке взяли верх над «Факелом-Ямал» (Новый Уренгой) в рамках 5-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 1
Факел Ямал
Новый Уренгой
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Волков, Цепков, Крескин, Штерн
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
