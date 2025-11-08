«Белогорье» в трёх сетах обыграло «Газпром-Югру» в матче Суперлиги

Волейболисты белгородского «Белогорья» обыграли «Газпром-Югру» (Сургут) в матче 5-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

«Белогорье» Белгород – «Газпром-Югра» Сургут — 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», обыгравший в финальной серии прошлого года «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.