Волейбол

«Белогорье» в трёх сетах обыграло «Газпром-Югру» в матче Суперлиги

«Белогорье» в трёх сетах обыграло «Газпром-Югру» в матче Суперлиги
Волейболисты белгородского «Белогорья» обыграли «Газпром-Югру» (Сургут) в матче 5-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

«Белогорье» Белгород – «Газпром-Югра» Сургут — 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», обыгравший в финальной серии прошлого года «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
