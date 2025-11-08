Московское «Динамо» в пяти партиях оказалось сильнее «Уралочки-НТМК» в 7-м туре Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в рамках 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 17:25, 15:10).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 7-й тур:

«Динамо» Москва — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 17:25, 15:10).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».