Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Горьким» в матче Суперлиги

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга в гостях обыграли нижегородский «Горький» в рамках 5-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:17).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Горький» Нижний Новгород — 3:1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит», обыгравший в финальной серии прошлого года «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.