Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, в рамках 5-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 5-й тур. Результаты матчей 8 ноября:

«Енисей» Красноярск — «Факел Ямал» Новый Уренгой – 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:19);

«Газпром-Югра» Сургут — «Белогорье» Белгород – 0:3 (25:19, 25:21, 25:20);

«Горький» Нижний Новгород — «Зенит» Санкт-Петербург – 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 17:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).