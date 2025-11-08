Скидки
Волейбол

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 8 ноября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 8 ноября
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, состоялись три матча 7-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Результаты матчей 8 ноября:

  • «Динамо» Краснодар — «Минчанка» Минск – 1:3 (22:25, 24:26, 25:22, 17:25);
  • «Динамо» Москва — «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 17:25, 15:10);
  • «Тулица» Тульская область — «Омичка» Омская область – 3:0 (25:17, 25:18, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
