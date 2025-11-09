Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в рамках 7-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Расписание матчей 9 ноября (время московское):

12:00. «Енисей» (Красноярск) — «Корабелка» (Санкт-Петербург).

15:00. «Протон» (Саратов) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

17:00. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) — «Локомотив» (Калининград).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».