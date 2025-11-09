Скидки
«Ленинградка» обыграла «Протон» в 7-м туре Суперлиги-2025/2026

Волейболистки санкт-петербургской «Ленинградки» обыграли «Протон» из Саратова в рамках 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 27:25).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Котикова, Гуськова
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 7-й тур:

  • «Ленинградка» Санкт-Петербург — «Протон» Саратов — 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 27:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Новости. Волейбол
Новости. Волейбол

