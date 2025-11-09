«Ленинградка» обыграла «Протон» в 7-м туре Суперлиги-2025/2026
Поделиться
Волейболистки санкт-петербургской «Ленинградки» обыграли «Протон» из Саратова в рамках 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 27:25).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Котикова, Гуськова
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 7-й тур:
- «Ленинградка» Санкт-Петербург — «Протон» Саратов — 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 27:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
17:11
-
09:59
- 8 ноября 2025
-
23:23
-
23:14
-
20:04
-
19:19
-
18:33
-
17:17
-
11:39
-
10:33
-
10:22
- 7 ноября 2025
-
23:09
-
22:56
-
20:53
-
20:32
-
13:55
-
10:54
-
10:39
- 6 ноября 2025
-
22:54
-
22:35
-
22:23
-
21:24
-
10:07
- 3 ноября 2025
-
22:02
-
21:08
-
11:57
-
11:43
-
11:29
-
11:21
-
09:30
-
09:25
- 2 ноября 2025
-
23:48
-
21:45
-
21:26
-
19:00