«Ленинградка» обыграла «Протон» в 7-м туре Суперлиги-2025/2026

Волейболистки санкт-петербургской «Ленинградки» обыграли «Протон» из Саратова в рамках 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 27:25).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 7-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».