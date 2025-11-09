«Это кринж полный». Капитан «Белогорья» Тетюхин – о своей игре в матче с «Газпром-Югрой»

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин оценил игру своей команды в матче с «Газпром-Югрой» в рамках 5-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу «Белогорья». Тетюхин также прокомментировал свою игру и отставку главного тренера Георге Крецу.

«Мы не ожидали, что сможем так легко выиграть, ехали сюда с тем настроем, что команда соперника показывает хороший уровень, много молодых ребят, братья Костадиновы наводят ужас. В Новосибе они хорошо сыграли, так что у нас было ожидание крепкой борьбы.

Сегодня мы качественно отыграли блок-защиту, неплохо отподавали, но в приёме и нападении было где добавлять. Мы сегодня не заметили потери Мохамеда, Ванёк молодец, хорошо ворвался, и высокие, и быстрые мячи… Хорошо, что перед Новосибирском у нас была такая проверка в Сургуте, которую мы прошли.

Как я сыграл – это вообще… Меня за слово «вайб» ругали, поэтому скажу по поводу своей игры, что это кринж полный. Пускай люди потихоньку учат новые слова. В следующий раз что-нибудь ещё скажу прикольное. Команда выходит биться, бороться. Кричим, орём, даже если что-то не получается. Но сегодня не было таких моментов, где бы у нас сильно не получалось серийно. Просто было много нелепых касаний, которые могли превратиться в качественные хорошие доигровки. Где-то нападение, где-то приём… Мне лично мой приём не понравился. С подачами, с которыми обычно справляюсь, сегодня что-то дергался. Тут, наверное, ещё сургутский воздух чуть-чуть разряженный сказался, где-то один глаз закрывается на приёме, где-то концентрация падает… Слава богу, команда помогла, не бросила меня в беде.

Команда мобилизовалась, сплотилась, каждый хочет показать что-то, чтобы нивелировать отъезд тренера. Сергею Андреевичу надо сказать спасибо за то, что он вошёл очень плавно на этот пост, очень чётко, без каких-то резких движений… На него действительно свалилась очень тяжёлая работа, однако он и весь тренерский штаб молодцы, сгладили отъезд главного тренера для нас»