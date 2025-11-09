Скидки
«Тяжело из болота тянуть бегемота». Алекно – о состоянии игроков «Зенита» СПб

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил состояние игроков своей команды после матча с «Горьким» в рамках 5-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:17) в пользу команды Алекно.

Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
08 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Горький: Титов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«Тяжело из болота тянуть бегемота. Но всё равно это вся моя команда, мне все нужны. И пока не получается, скажем так, хорошо стартануть у тех, кто меньше играет. Может быть, я слишком переживаю и много хочу.

В общем-то, всегда у нас начало такое, со всеми командами. Ничего страшного, всё впереди ещё. Причиной тому у кого-то психология, у кого-то меньший опыт, а у кого-то автоматическое давление, им кажется, что здесь надо спасать «Зенит». Всё в порядке, ничего спасать никому не надо», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Новости. Волейбол
