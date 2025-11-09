«Тяжело из болота тянуть бегемота». Алекно – о состоянии игроков «Зенита» СПб

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил состояние игроков своей команды после матча с «Горьким» в рамках 5-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:17) в пользу команды Алекно.

«Тяжело из болота тянуть бегемота. Но всё равно это вся моя команда, мне все нужны. И пока не получается, скажем так, хорошо стартануть у тех, кто меньше играет. Может быть, я слишком переживаю и много хочу.

В общем-то, всегда у нас начало такое, со всеми командами. Ничего страшного, всё впереди ещё. Причиной тому у кого-то психология, у кого-то меньший опыт, а у кого-то автоматическое давление, им кажется, что здесь надо спасать «Зенит». Всё в порядке, ничего спасать никому не надо», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.