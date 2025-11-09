Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Заречье-Одинцово» победило калининградский «Локомотив» в 7-м туре Суперлиги

«Заречье-Одинцово» победило калининградский «Локомотив» в 7-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграли «Локомотив» из Калининградской области в рамках 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (29:27, 29:27, 27:29, 32:30).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Воронкова, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Капралова, Погорельченко, Картаева

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 7-й тур:

  • «Заречье-Одинцово» Московская область — «Локомотив» Калининградская область – 3:1 (29:27, 29:27, 27:29, 32:30).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Материалы по теме
«Ленинградка» обыграла «Протон» в 7-м туре Суперлиги-2025/2026
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android