«Заречье-Одинцово» победило калининградский «Локомотив» в 7-м туре Суперлиги
Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграли «Локомотив» из Калининградской области в рамках 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (29:27, 29:27, 27:29, 32:30).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Воронкова, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Капралова, Погорельченко, Картаева
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 7-й тур:
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
Комментарии
