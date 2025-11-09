«Заречье-Одинцово» победило калининградский «Локомотив» в 7-м туре Суперлиги

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграли «Локомотив» из Калининградской области в рамках 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (29:27, 29:27, 27:29, 32:30).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 7-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».