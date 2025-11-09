Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 9 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 ноября, в рамках 7-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 7-й тур. Результаты матчей 9 ноября:

«Енисей» Красноярск — «Корабелка» Санкт-Петербург — 3:1 (25:21, 25:15, 19:25, 25:18);

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Протон» Саратов — 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 27:25);

«Заречье-Одинцово» Одинцово — «Локомотив» Калининград — 3:1 (29:27, 29:27, 27:29, 32:30).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».