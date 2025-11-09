«Не ожидала такого». Воронкова — о возвращении в «Локомотив» и поражении от «Заречья»

Доигровщица Ирина Воронкова, сыгравшая в составе «Локомотива» один матч, поделилась впечатлениями от возвращения в российский чемпионат. Калининградки уступили «Заречью-Одинцово» со счётом 1:3 (27:29, 27:29, 29:27, 30:32). Напомним, Воронкова продолжит карьеру в китайском чемпионате.

«Судейство сегодня было конечно на «высшем уровне», это в кавычках. Не ожидала такого. Думала, что во Вьетнаме своеобразное судейство, но не думала, что в России такое ещё приветствуется. Понятное дело, «Заречье» очень сильно хотело победить, они играли дома. Нам не хватило чуть-чуть, сыграли на больше-меньше. Не хватило опыта, к сожалению, где-то качества на второй передаче, где-то на приёме. Но это только начало сезона, у «Локомотива» ещё всё впереди.

Сложно ли было физически? Для меня это хорошая подготовка перед Китаем, я была готова. Хочу сказать, было видно по девочкам, что где-то выключались, было тяжело, но молодцы, что держались до конца, показали свой характер. Да, не хватило фокуса и концентрации, именно на каких-то двух очках в каждой партии», – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.