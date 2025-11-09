Ирина Воронкова поделилась ожиданиями от перехода в китайский чемпионат

30-летняя доигровщица Ирина Воронкова поделилась ожиданиями от предстоящего перехода в китайский чемпионат.

«Я улетаю 12-го числа в Китай, и с 1 декабря там уже начинаются игры. У нас будет подготовка.

Интересно ли попробовать свои силы в новом чемпионате? Да, конечно. Очень интересно посмотреть и проявить себя в Китае. Знаю, там тоже очень хорошие болельщики. Их много, они тоже очень любят волейбол. Я знакома с некоторыми девочками из команды. Посмотрим, с воодушевлением жду встречи», – сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, в прошлом сезоне в составе калининградского «Локомотива» Воронкова выиграла национальный чемпионат и стала трёхкратной чемпионкой России.