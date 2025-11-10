Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в 5-м туре мужской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 10 ноября, московский волейбольный клуб «Динамо» в матче 5-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 обыграл «Кузбасс» из Кемерова со счётом 3:1 (25:15, 25:23, 22:25, 25:18).

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 5-й тур:

«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:15, 25:23, 22:25, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).