Главная Волейбол Новости

«Динамо Москва» — «Кузбасс», результат матча 10 ноября, счёт 3:1, 5-й тур мужской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в 5-м туре мужской Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, московский волейбольный клуб «Динамо» в матче 5-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 обыграл «Кузбасс» из Кемерова со счётом 3:1 (25:15, 25:23, 22:25, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
10 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Кузбасс
Кемерово
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков
Кузбасс:

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 5-й тур:

  • «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:15, 25:23, 22:25, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

