Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, продолжился 5-й тур предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 5-й тур. Результаты матчей 10 ноября:

  • «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:15, 25:23, 22:25, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

