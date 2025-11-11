«Я тоже плакал». Заболотников — о недопуске россиян до чемпионата мира
Поделиться
Российский волейболист Георгий Заболотников, выступающий за белгородский клуб «Белогорье» в амплуа центрального блокирующего, высказался насчёт недопуска российских спортсменов до международных турниров.
«На самом деле очень грустно. Но имеем то, что имеем. Все смотрели чемпионат мира и плакали о того, что там нет сборной России. И я тоже плакал. Я делал какие-то сравнения, но очевидно, что мы были бы призёрами там. У меня нет надежды, что сборную России допустят в 2026 году», — приводит слова Заболотникова Metaratings.
Чемпионат мира по волейболу прошёл в сентябре 2025 года на Филиппинах. Победителем стала сборная Италии, обыграв в финале сборную Болгарии.
ЧМ-2025 (м) . Финал
28 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Болгария
Окончен
1 : 3
Италия
Болгария: Николов - 23, Атанасов - 11, Аспарухов - 5, Петков - 4, Грозданов - 4, Антов - 4, Николов, Начев, Татаров, Желев, Палев, Добрев, Колев, Петков
Италия: Романо - 22, Боттоло - 19, Микьелетто - 11, Андзани - 9, Джаннелли - 4, Руссо - 4, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Галасси, Гарджуло, Паче, Порро
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
11:50
- 10 ноября 2025
-
21:01
-
20:52
-
09:12
- 9 ноября 2025
-
23:39
-
23:27
-
21:01
-
19:52
-
18:19
-
18:10
-
17:11
-
09:59
- 8 ноября 2025
-
23:23
-
23:14
-
20:04
-
19:19
-
18:33
-
17:17
-
11:39
-
10:33
-
10:22
- 7 ноября 2025
-
23:09
-
22:56
-
20:53
-
20:32
-
13:55
-
10:54
-
10:39
- 6 ноября 2025
-
22:54
-
22:35
-
22:23
-
21:24
-
10:07
- 3 ноября 2025
-
22:02
-
21:08