«Я тоже плакал». Заболотников — о недопуске россиян до чемпионата мира

Российский волейболист Георгий Заболотников, выступающий за белгородский клуб «Белогорье» в амплуа центрального блокирующего, высказался насчёт недопуска российских спортсменов до международных турниров.

«На самом деле очень грустно. Но имеем то, что имеем. Все смотрели чемпионат мира и плакали о того, что там нет сборной России. И я тоже плакал. Я делал какие-то сравнения, но очевидно, что мы были бы призёрами там. У меня нет надежды, что сборную России допустят в 2026 году», — приводит слова Заболотникова Metaratings.

Чемпионат мира по волейболу прошёл в сентябре 2025 года на Филиппинах. Победителем стала сборная Италии, обыграв в финале сборную Болгарии.