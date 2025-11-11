Скидки
«Я тоже плакал». Заболотников — о недопуске россиян до чемпионата мира

Комментарии

Российский волейболист Георгий Заболотников, выступающий за белгородский клуб «Белогорье» в амплуа центрального блокирующего, высказался насчёт недопуска российских спортсменов до международных турниров.

«На самом деле очень грустно. Но имеем то, что имеем. Все смотрели чемпионат мира и плакали о того, что там нет сборной России. И я тоже плакал. Я делал какие-то сравнения, но очевидно, что мы были бы призёрами там. У меня нет надежды, что сборную России допустят в 2026 году», — приводит слова Заболотникова Metaratings.

Чемпионат мира по волейболу прошёл в сентябре 2025 года на Филиппинах. Победителем стала сборная Италии, обыграв в финале сборную Болгарии.

ЧМ-2025 (м) . Финал
28 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Болгария
Окончен
1 : 3
Италия
Болгария: Николов - 23, Атанасов - 11, Аспарухов - 5, Петков - 4, Грозданов - 4, Антов - 4, Николов, Начев, Татаров, Желев, Палев, Добрев, Колев, Петков
Италия: Романо - 22, Боттоло - 19, Микьелетто - 11, Андзани - 9, Джаннелли - 4, Руссо - 4, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Галасси, Гарджуло, Паче, Порро
