Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 11 ноября

Сегодня, 12 ноября, состоятся матчи 6-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 6-й тур. Расписание матчей 12 ноября (время московское):

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород).

15:30. «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

17:00. «Оренбуржье» (Оренбург) — «Динамо-Урал» (Уфа).

17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Ярославич» (Ярославль).

19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «НОВА» (Новокуйбышевск).

19:30. «МГТУ» (Москва) — «Динамо» (Москва).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).