Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Белогорье» в 6-м туре Суперлиги

Сегодня, 12 ноября, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» в матче 6-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 обыграл «Белогорье» из Белгорода со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 6-й тур:

«Локомотив» Новосибирск — «Белогорье» Белгород — 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).