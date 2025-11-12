Скидки
Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Белогорье» в 6-м туре Суперлиги

Сегодня, 12 ноября, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» в матче 6-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 обыграл «Белогорье» из Белгорода со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
12 ноября 2025, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Белогорье
Белгород
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 6-й тур:

  • «Локомотив» Новосибирск — «Белогорье» Белгород — 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Таблица мужской Суперлиги
