Волейбол

«Енисей» в пяти партиях нанёс поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче Суперлиги

Волейболисты красноярского «Енисея» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:27, 15:13).

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
12 ноября 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 2
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Цепков, Крескин, Штерн
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Енисей» Красноярск — «Зенит» Санкт-Петербург — 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:27, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
