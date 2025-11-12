«Енисей» в пяти партиях нанёс поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче Суперлиги

Волейболисты красноярского «Енисея» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:27, 15:13).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Енисей» Красноярск — «Зенит» Санкт-Петербург — 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:27, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».