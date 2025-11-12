Скидки
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» обыграло МГТУ в рамках розыгрыша Суперлиги-2025/2026

Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» обыграли МГТУ (Москва) в рамках 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:11).

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
МГТУ: Антонов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Онищенко, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Котов, Ситюк
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Динамо» Москва – МГТУ Москва — 3:0 (25:19, 25:17, 25:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
