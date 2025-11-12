Московское «Динамо» обыграло МГТУ в рамках розыгрыша Суперлиги-2025/2026

Волейболисты московского «Динамо» обыграли МГТУ (Москва) в рамках 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:11).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Динамо» Москва – МГТУ Москва — 3:0 (25:19, 25:17, 25:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.