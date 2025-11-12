Скидки
Главная Волейбол Новости

«Динамо-ЛО» в пяти партиях обыграло «Нову» в 6-м туре Суперлиги

Комментарии

Волейболисты «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграли новокуйбышевскую «Нову» в рамках 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:27, 25:21, 29:27, 15:6).

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
12 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
НОВА
Новокуйбышевск
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
НОВА: Съемщиков, Зубов, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Нова» Новокуйбышевск — 3:2 (23:25, 25:27, 25:21, 29:27, 15:6).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
