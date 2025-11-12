«Динамо-ЛО» в пяти партиях обыграло «Нову» в 6-м туре Суперлиги

Волейболисты «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграли новокуйбышевскую «Нову» в рамках 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:27, 25:21, 29:27, 15:6).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 6-й тур:

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Нова» Новокуйбышевск — 3:2 (23:25, 25:27, 25:21, 29:27, 15:6).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.