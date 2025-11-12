Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 12 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 12 ноября, в рамках 6-го тура предварительного этапа чемпионата России сезона-2025/2026 среди команд Суперлиги прошло шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 6-й тур. Результаты матчей 12 ноября:

«Локомотив» Новосибирск — «Белогорье» Белгород – 3:0 (26:24, 25:18, 25:19);

«Енисей» Красноярск — «Зенит» Санкт-Петербург – 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:27, 15:13);

«Оренбуржье» Оренбург — «Динамо-Урал» Уфа – 3:0 (25:23, 25:13, 25:19);

«Факел Ямал» Новый Уренгой — «Ярославич» Ярославль – 3:0 (25:18, 26:19, 25:23);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Нова» Новокуйбышевск – 3:2 (23:25. 25:27, 25:21, 29:27, 15:6);

МГТУ Москва — «Динамо» Москва – 0:3 (19:25, 17:25, 11:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».